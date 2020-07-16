  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Спека до +29 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні

    • Розсилка
    У четвер в Україні буде здебільшого сонячна погода - Спека до +29 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    У четвер в Україні буде здебільшого сонячна погода

    У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень близько 25°

    В Україні у четвер, 16 липня, синоптики прогнозують дощі лише в західних областях, середня температура вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «16 липня  без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°», - йдеться у повідомленні.

    2_45

    У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень близько 25°.

    прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ