Спека до +29 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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У четвер в Україні буде здебільшого сонячна погода

У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень близько 25°

В Україні у четвер, 16 липня, синоптики прогнозують дощі лише в західних областях, середня температура вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«16 липня без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень близько 25°.