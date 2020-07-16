Спека до +29 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на сьогодні
У четвер в Україні буде здебільшого сонячна погода
У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень близько 25°
В Україні у четвер, 16 липня, синоптики прогнозують дощі лише в західних областях, середня температура вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«16 липня без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°», - йдеться у повідомленні.
У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень близько 25°.