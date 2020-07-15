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    Суспільство

    15 липня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    Сьогодні в Україні святкують День українських миротворців - 15 липня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    Сьогодні в Україні святкують День українських миротворців

    За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія

    Сьогодні, 15 липня 2020 року, в Україні святкують День українських миротворців, який став національним святом 2013 року.Також цього дня у країні - День працівників металургійної галузі. 

    Яке сьогодні церковне свято 

    За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячене матері всіх духів.

    Православна церква 15 липня вшановує пам'ять святителя Фотія. Також вшановують Берегиню - прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою.

    Традиції та обряди

    Господині готують на вечерю вареники з вишнею.

    У цей день заведено саджати березу біля будинку. Слов’яни вірять, що це дерево оберігає людей і житла від нечистої сили.

    В це народне свято дівчата проводять любовні привороти. Вони таємно кладуть на поріг будинку гілочку берези. Після того, як коханий переступає гілку, ховають її в сухе місце і промовляють: «Як цей прут сохне, так нехай і він, (ім’я хлопця), від любові до мене сохне».

    Що сьогодні не можна робити

    • Не можна працювати в полі;
    • Не можна шити та займатись домашніми справами;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею;
    • Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати;
    • Не можна тримати негативні думки в голові.
    • День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки.

    Прикмети на 15 липня

    Здавна існують погодні прикмети на цей день: - сазан починає плескатися – до теплої й ясної погоди; - західний вітер – чекайте дощу; - на деревах перше жовте листя – буде рання осінь і зима; - вранці туман стелиться по воді – до хорошої погоди; - в мурашниках відчинені ходи – до вітру, але якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

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