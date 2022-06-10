Спека не відступає: прогноз погоди на 10 червня

У п’ятницю в Україні буде пригрівати сонечко

У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами, але здебільшого буде сухо

У п'ятницю, 10 червня, в Україні буде спекотно, у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 10 червня у південній, вдень також і у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території країни без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 27-32°С, на півдні країни та в Карпатах 23-28°С.

10-12 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, Криму (10 червня і Кіровоградської, Чернігівської та Харківської областей), переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 10 червня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°С, вдень 28-30°С. 10

12 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).