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    Новини

    Спека не відступає: прогноз погоди на 10 червня

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    У п&rsquo;ятницю в Україні буде пригрівати сонечко - Спека не відступає: прогноз погоди на 10 червня
    У п’ятницю в Україні буде пригрівати сонечко
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами, але здебільшого буде сухо

    У п'ятницю, 10 червня, в Україні буде спекотно, у деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Так, за прогнозами синоптиків, 10 червня у південній, вдень також і у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території країни без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 13-18°С, вдень 27-32°С, на півдні країни та в Карпатах 23-28°С.

    10-12 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, Криму (10 червня і Кіровоградської, Чернігівської та Харківської областей), переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    У Києві 10 червня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°С, вдень 28-30°С. 10

    12 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна вітер окупація дощ #stoprussia
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    Спека не відступає: прогноз погоди на 10 червня