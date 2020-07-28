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    Спека в Україні посилиться: прогноз погоди на 28 липня

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    В Україні посилиться спека - Спека в Україні посилиться: прогноз погоди на 28 липня
    В Україні посилиться спека

    Пекельна спека до +34 повертається, але дощі не відступлять

    Сьогодні температура повітря становитиме в більшості областей +28+33 градуси. На Заході України буде на кілька градусів нижче, +25+28 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці подекуди туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.

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    На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, вночі місцями сильний дощ, подекуди грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    За прогнозом погоди на вівторок, 28 липня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+31 градус, вночі +18...+20 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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