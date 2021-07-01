Погода у липні: синоптики розповіли, яку температуру очікувати

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря липня становить 19-24,8 градусів

Температура повітря в Україні у липні 2021 року очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Такі показники у межах середньої місячної норми у цей період, повідомляє «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34- 91 мм , в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103- 155 мм , що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря липня становить 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у липні становить 1-9 градусів тепла, на узбережжі морів 10-12 градусів, на високогір’ї Карпат до 1 градуса морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 34-39 градусів тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

За даними синоптиків, середня місячна кількість опадів липня у західних, північних та Вінницькій областях – 62- 119 мм , у Карпатах 131- 170 мм , на решті території країни 37- 75 мм (на південному сході місцями 23- 36 мм ).

До слова, новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.