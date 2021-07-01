  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Погода у липні: синоптики розповіли, яку температуру очікувати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-91 мм - Погода у липні: синоптики розповіли, яку температуру очікувати
    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-91 мм
    Фото: з відкритих джерел

    Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря липня становить 19-24,8 градусів

    Температура повітря в Україні у липні 2021 року очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Такі показники у межах середньої місячної норми у цей період, повідомляє «Укргідрометцентр».

    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.

    Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря липня становить 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

    Абсолютний мінімум температури повітря у липні становить 1-9 градусів тепла, на узбережжі морів 10-12 градусів, на високогір’ї Карпат до 1 градуса морозу.

    Абсолютний максимум температури повітря 34-39 градусів тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

    За даними синоптиків, середня місячна кількість опадів липня у західних, північних та Вінницькій областях – 62-119 мм, у Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм (на південному сході місцями 23-36 мм).

    До слова, новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

    Теги: спека Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Погода у липні: синоптики розповіли, яку температуру очікувати