Штормове попередження. Українцям розповіли, де чекати несприятливих умов

погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища

I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища

Негода не торкнеться південного сходу України

Завтра в Україні на більшості територій очікуються несприятливі погодні умови. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Відомо, що негода не торкнеться південного сходу України.

«2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Додамо, що злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шквальний вітер та випав великий град.

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