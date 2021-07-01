  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Штормове попередження. Українцям розповіли, де чекати несприятливих умов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    I рівень &ndash; погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища - Штормове попередження. Українцям розповіли, де чекати несприятливих умов
    I рівень погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища
    Фото: Дмитро Полюхович/Facebook

    Негода не торкнеться південного сходу України

    Завтра в Україні на більшості територій очікуються несприятливі погодні умови. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Відомо, що негода не торкнеться південного сходу України.

    «2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

    Додамо, що злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шквальний вітер та випав великий град.

    Читайте також:


    Теги: прогноз погоди Україна небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Штормове попередження. Українцям розповіли, де чекати несприятливих умов