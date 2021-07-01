Штормове попередження. Українцям розповіли, де чекати несприятливих умов
Негода не торкнеться південного сходу України
Завтра в Україні на більшості територій очікуються несприятливі погодні умови. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Відомо, що негода не торкнеться південного сходу України.
«2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Додамо, що злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шквальний вітер та випав великий град.