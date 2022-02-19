Спікер Держдуми РФ: Санкції Заходу нікого не лякають

В’ячеслав Володін заявив, що Захід вводитиме санкції проти Росії і надалі

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Росія не боїться санкцій, які вводитиме Захід проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення РФ на Україну. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«По-перше, вони нікого не лякають – в таких умовах ми живемо вже вісім років. Так, це створює проблеми, краще співпрацювати та розвивати відносини, ніж конфліктувати. Але запровадити обмеження – був не наш вибір. По-друге, до всіх прийшло розуміння: «санкції проти Росії все одно будуть», – написав Володін.

Він розкритикував країни Заходу за їх підтримку України. За його словами, «замість занепокоєння за життя людей західні політики намагаються виправдати поведінку Києва, повторюючи погрози на адресу Росії».

«Не має значення, робили ми щось чи ні, робитимемо чи ні: Вашингтон і Брюссель завжди придумають, у чому нас звинуватити», – додав він.

Лідери провідних західних країн погрожують Росії введенням жорстких санкцій у разі, якщо Росія вчинить повномасштабну агресію проти України. На Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася у Німеччині і де мав виступ президент Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Гарріс повторила погрози. «Ми введемо фінансові санкції і експортний контроль. Нашої ціллю будуть російські фінансові інституції», – сказала Гарріс. А міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила про готовність її країни зупинимо можливість для олігархів міжнародного руху їхніх коштів. «Ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків», – сказала вона.

Як повідомлялося раніше, посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що Росія «срала» на усі санкції, які проти неї вводять.