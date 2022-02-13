«Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що санкції лише зміцнюють його країну

Посол Російської Федерації у Швеції Віктор Татаринцев грубо висловився про антиросійські санкції, які США та НАТО можуть запровадити на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Різку заяву дипломат зробив в інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet.

«Вибачте за слово, але ми срали на всі їхні санкції», – сказав Татарінцев. Видання «Апостроф» зібрало реакцію соцмереж на висловлювання дипломата.

«У нас вже було так багато санкцій, і в багатьох відношеннях вони позитивно вплинули на нашу економіку і наше сільське господарство. Ми стали більш самодостатні та змогли збільшити експорт. У нас немає італійських або швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж добрі російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами», – додав дипломат.

Татаринцев також заявив, що західний світ не зрозумів російського менталітету.

Раніше парламент Великої Британії схвалив закон про санкції проти Росії – їх зможе запровадити британський уряд у разі вторгнення РФ до України.

Також комітет Сенату США із закордонних справ розглядає можливість запровадження санкцій щодо Росії за вчинені Москвою кібератаки проти України.

Крім того, Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу додав до списку санкцій ще п'ятьох осіб, причетних до проведення «виборів» у Державну Думу Росії у тимчасово окупованому Криму.