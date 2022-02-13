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    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців

    Віктор Татаринцев вважає, що санкції позитивно впливають на економіку Росії - «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців
    Віктор Татаринцев вважає, що санкції позитивно впливають на економіку Росії
    фото з відкритих джерел

    Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що санкції лише зміцнюють його країну

    Посол Російської Федерації у Швеції Віктор Татаринцев грубо висловився про антиросійські санкції, які США та НАТО можуть запровадити на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Різку заяву дипломат зробив в інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet.

    «Вибачте за слово, але ми срали на всі їхні санкції», – сказав Татарінцев. Видання «Апостроф» зібрало реакцію соцмереж на висловлювання дипломата.

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    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців
    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців
    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців
    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців
    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців

    «У нас вже було так багато санкцій, і в багатьох відношеннях вони позитивно вплинули на нашу економіку і наше сільське господарство. Ми стали більш самодостатні та змогли збільшити експорт. У нас немає італійських або швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж добрі російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами», – додав дипломат.

    Татаринцев також заявив, що західний світ не зрозумів російського менталітету.

    Раніше парламент Великої Британії схвалив закон про санкції проти Росії – їх зможе запровадити британський уряд у разі вторгнення РФ до України.

    Також комітет Сенату США із закордонних справ розглядає можливість запровадження санкцій щодо Росії за вчинені Москвою кібератаки проти України.

    Крім того, Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу додав до списку санкцій ще п'ятьох осіб, причетних до проведення «виборів» у Державну Думу Росії у тимчасово окупованому Криму.

    Теги: США НАТО санкції експорт закон посол уряд парламент
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    «Ми ср..ли на ваші санкції». Російський дипломат шокував європейців