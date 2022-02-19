Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції (відео)

Дискусії на цьогорічній конференції будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого прибув до Німеччини, аби виступити на Мюнхенській безпековій конференції (MSC). До її участі запрошені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

Дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

«Позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України. Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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