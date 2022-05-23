Спікер Ради подарував Дуді відому марку «з кораблем» (відео)

Президент Польщі отримав її у Верховній Раді

Президентові Польщі Анджею Дуді під час візиту в Україну подарували відому марку «з кораблем». Про це повідомляється в Телеграм-каналі Верховної Ради.

На каналі оприлюднено відео, на якому Голова ВР Руслан Стефанчук передав польському лідеру марку, поміщену у рамку.

«Президенту Польщі Анджею Дуді подарували славнозвісну марку від Укрпошти з посланням «русскому кораблю»!», – йдеться у дописі під роликом.

«Ви знаєте, це дуже відома поштова марка», – сказав Стефанчук президенту Польщі.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.