Співачка Руслана зізналася, що на її очах вбили охоронця Захарченка
- Сьогодні, 06:13
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Руслана Лижичко розповіла про найнебезпечнішу поїздку на Донбас
Українська співачка Руслана Лижичко в інтерв’ю головному редактору видання «Гордон» розповіла, як у неї на очах застрелили охоронця ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко.
«Це була наша найнебезпечніша поїздка, і ми навіть не знали, виїдемо ми звідти живими. Один раз ми потрапили під обстріл в комендантську годину... Коли ми виїжджали, у нас не було ніяких гарантій. Які гарантії могли у нас бути після проїзду наших КПП? Ніяких!», - розповіла Руслана.
Вона зазначила, що їм говорили з ними нічого не трапиться.
«А коли я приїхала вперше, мені Захарченко сказав: «Якщо хтось дасть по тобі кулеметною чергою, ти повинна бути готова до всього». І таки вбили у мене на очах його охоронця... Все це сталося, коли я сиділа за ним. Я не знаю, де пролетіла куля, але мені просто пощастило», – заявила Лижичко.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
Водночас відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.
Джерело: 112 Україна