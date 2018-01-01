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    Співачка Руслана зізналася, що на її очах вбили охоронця Захарченка

    Руслана Лижичко розповіла про найнебезпечнішу поїздку на Донбас
    Українська співачка Руслана Лижичко в інтерв’ю головному редактору видання «Гордон» розповіла, як у неї на очах застрелили охоронця ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко. «Це була наша найнебезпечніша поїздка, і ми навіть не знали, виїдемо ми звідти живими. Один раз ми потрапили під обстріл в
    • Сьогодні, 06:13
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    Руслана Лижичко
    Руслана Лижичко

    Руслана Лижичко розповіла про найнебезпечнішу поїздку на Донбас

    Українська співачка Руслана Лижичко в інтерв’ю головному редактору видання «Гордон» розповіла, як у неї на очах застрелили охоронця ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко.

    «Це була наша найнебезпечніша поїздка, і ми навіть не знали, виїдемо ми звідти живими. Один раз ми потрапили під обстріл в комендантську годину... Коли ми виїжджали, у нас не було ніяких гарантій. Які гарантії могли у нас бути після проїзду наших КПП? Ніяких!», - розповіла Руслана.

    Вона зазначила, що їм говорили з ними нічого не трапиться.

    «А коли я приїхала вперше, мені Захарченко сказав: «Якщо хтось дасть по тобі кулеметною чергою, ти повинна бути готова до всього». І таки вбили у мене на очах його охоронця... Все це сталося, коли я сиділа за ним. Я не знаю, де пролетіла куля, але мені просто пощастило», – заявила Лижичко. 

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    Водночас відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

    Джерело: 112 Україна

    бойовики на Донбасі Донбас ДНР обстріл Олександр Захарченко окуповані території
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