Журналісти підсанкційних каналів Медведчука створюють свій канал на базі львівського – джерела

Канал вже готує рекламну кампанію та планує почати роботу в квітні

Співробітники медіахолдингу Козака створюють свій канал на базі львівського «Першого незалежного».

Про це повідомляє «Детектор медіа».

Власні джерела «Детектор медіа» повідомляють, що новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne и «112», вже створюється на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний».

Запуск планується в квітні 2021 року.

Джерела «Детектора медіа» на доказ своїх слів надали рекламні макети нового каналу за участю співробітників холдингу «Новини», що припинив мовлення через санкції, – ведучих Анастасії Дайнод та Надії Сасс.

Роман Любицький, власник ТОВ «Тайм медіа», якому належить канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу.

Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця – і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив.

«Я зараз не можу надати коментар – я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», – повідомив Любицький.

Раніше Любицький був директором телеканалу ZIK, до переходу його у власність Тараса Козака.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Нагадаємо, рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.