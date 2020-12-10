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    «Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; не планує обмежувати перевезення пасажирів&nbsp; - «Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину
    «Укрзалізниця» не планує обмежувати перевезення пасажирів 
    Фото з відкритих джерел

    У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей

    Під час січневого посилення карантинних обмежень поїзди продовжать курсувати. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

    У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

    «Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво», – заявили в компанії.

    До слова, «Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення

    Як повідомлялося, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

    11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення Covid-19.

    Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

    З 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Кабмін Укрзалізниця залізниця карантин перевезення Владислав Криклій
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