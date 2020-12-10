«Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину

У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей

Під час січневого посилення карантинних обмежень поїзди продовжать курсувати. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво», – заявили в компанії.

До слова, «Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Як повідомлялося, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення Covid-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

З 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.