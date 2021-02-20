Сплеск самогубств школярів. Провідні дитячі психологи дали рекомендації батькам

Психологи сформували перелік правил, які допоможуть батькам вберегти дітей від небезпечних челенджів

В Україні останніми тижнями сталася низка дитячих суїцидів. Опитані «Главкомом» психологи сформували перелік правил, які допоможуть батькам вберегти дітей від небезпечних челенджів і участі в «група смерті». Якщо їх систематизувати, можна виділити такі ключові поради.

1. Батьки, подивіться на себе

У першу чергу… відкладіть гаджети. Сім’я має навчити дитину спілкуватися. Для цього, у першу чергу, потрібно з дитячого садочка розмовляти з дитиною приблизно так само, як ми, дорослі, спілкуємося між собою. У сім’ях, де заведено розмовляти, діти можуть багато розказати батькам про себе. У тих родинах, де зі спілкуванням кепсько, батьки самі цілодобово не випускають з рук телефон, аналогічно поводяться і діти. Вони просто копіюють модель поведінки дорослих: більше часу в інтернеті, менше – у режимі реального спілкування. Коли виникає інтерес до чогось незрозумілого, такі діти діляться не з батьками, а з друзями, у яких також можуть бути проблеми із причинно-наслідковими зв’язками. Тоді вже двоє підлітків разом вирішують спробувати щось заборонене і цікаве, за компанію робляться багато дурниць.

2. «Торкайтеся» дитини

У продовження теми спілкування: воно має бути різним. Розповідайте, як у вас пройшов день і запитуйте дитину, як у неї. Не потрібно обмежуватися скупим «Як справи?», бо у відповідь почуєте «Все ок». І на цьому розмова закінчиться. Запитайте, як справи у друга чи подруги вашої дитини, як пройшов урок улюбленого предмету, що цікавого відбувається у класі. Це не забере багато часу навіть у дуже зайнятих батьків. Коли дитина бачить, що їй ставлять питання, розказують про свій день – вона робить те саме, спрацьовують дзеркальні нейрони. Контакт необхідний.

Впродовж дня приділіть пару хвилин на те, щоб написати дитині смс на кшталт: «Я тобі поклала яблучко – скуштував, яке солодке?».

3. Пізнавайте дитину

Батьки повинні від народження дитини знати і відслідковувати, що подобається нащадку, хто її друзі, що вона читає, що дивиться, де гуляє, взагалі – чим живе. Тоді, принаймні, сюрпризів буде менше. Звертайте увагу на зміни у поведінці та звичках своєї дитини. У першу чергу мають насторожити зміна режиму дня, проблеми з харчуванням, поява на тілі шрамів чи синців, агресивна поведінка.

4. Встановлюйте рамки, обмежуйте час у гаджетах

Дитина змалечку має розуміти, що існують певні правила, яких потрібно дотримуватися. Усе починається з графіку життя, режиму дня. Повинно бути розуміння: є речі, які можна робити, є ж ті, які категорично заборонено. Приміром, пігулки, сірники, гострі предмети не брати до рук, якщо дорослі тебе про це не просили. Ліки треба вживати тільки тоді, коли їх виписує лікар, і лише стільки, як скаже хтось із батьків.

Залежність від телефона формується дуже швидко, а побороти її вкрай важко. Однак боротися із нею вкрай необхідно. У сім’ї є дорослі, а є діти, і встановлювати правила повинні саме дорослі: умови та тривалість користування гаджетами повинні регламентуватися і виконуватися. Інакше чекайте на проблеми: небажання робити домашні завдання, читати, розосередженість, порушення пам’яті…

5. Вчіть дітей критичному мисленню

Розкажіть дитині, що інтернет – це безкінечний потік різної, неперевіреної інформації, тому треба все перевіряти, перепитувати у дорослих. Інакше навчитися розуміти, чому довіряти можна, а чому – ні, не можна. Дитячі психологи визнають, що навчити цьому за один день дуже важко, а тому це не тема для однієї розмови, а систематична робота.

Нагадаємо, 16 лютого у Боярці (Київська область) в академічному ліцеї «Гармонія» дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток дротаверину, внаслідок чого одна з дівчат померла, друга в лікарні у важкому стані. 17 лютого в Умані (Черкаська область) шпиталізували двох восьмикласниць, які також наковтались пігулок. Дівчата випили по 10 таблеток. Дівчата живі, наразі перебувають під наглядом медиків.