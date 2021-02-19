Хвиля самогубств підлітків у Києві. Кличко зробив звернення

Кличко поставив себе у приклад підліткам

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до підлітків та їх батьків у зв’язку з хвилею самогубств, що останнім часом прокотилася Києвом та деякими містами України. Він закликав батьків формувати довірчі відносини в родинах, а підліткам нагадав, що аноніми в мережі – не авторитети. Про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу.

«Протягом останнього місяця в Києві і в деяких містах України прокотилася хвиля самогубств. Підлітки ковтають пігулки, стрибають з високих поверхів будинків. За інформацією правоохоронців, більшість дітей, які загинули, були учасниками груп у соціальних мережах, в яких психологічно тиснуть на дітей та буквально змушують до самогубства, – зазначив Кличко. – Тому спілкуйтеся зі своїми дітьми, цікавтеся їх інтересами та що їх тривожить. Перевіряйте гаджети – які сайти відвідує дитина та з ким спілкується. Пояснюйте і показуйте прикладом важливість довірчих відносин у родині».

Мер закликав батьків бути уважними до своїх дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.

Також Кличко звернувся окремо до підлітків.

«Підліткам я хочу сказати: аноніми в мережі – це не авторитети! Кожен із вас – особистість, яка формує своє майбутнє. В реальному, а не в віртуальному світі. Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте та ідіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип – «Немає нічого неможливого»! Повірте в це!» – наголосив Кличко.

Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

Зокрема, 18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

15 лютого на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху.

17 лютого вдень сталося чергове падіння дитини з висоти: на вулиці Архітектора Вербицького в Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкону на 16 поверсі.



