Справа Гандзюк: активісти заявляють про спробу Мангера сховатися від суду в лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мангер перебуває у реанімації в лікарні в Херсоні, у нього проблеми з серцем

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

Про це спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомляє у Facebook.

«Це дорога біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру, де стоїть авто одного із замовників вбивства Каті Гандзюк - Владислава Мангера. Це саме той медзаклад, де головлікар Олег Мазуряк збирається ховати Мангера від обов’язкового приводу на судове засідання про зміну запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фото було зроблено ще вчора, коли Мангер мав би бути присутнім у Києві на судовому засіданні.

«Ті, хто покриває вбивць - теж отримають своє покарання. Ми не зліземо і прослідкуємо, щоб це обов’язково сталося», - наголошують активісти.

Як поінформували адвокати, нині Мангер перебуває у реанімації в лікарні в Херсоні, у нього проблеми з серцем. Проте захисники не уточнили, у якій саме лікарні зараз Мангер.

Раніше в СБУ повідомили про завершення досудового розслідування вбивства Гандззюк.

Як повідомлялося, у справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні.

Опіками було уражено 40% тіла жінки.

Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.