Справа Гандзюк: четвертого підозрюваного відправили під домашній арешт



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23 серпня планується судове засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому затриманому

У Херсоні суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у замаху на вбивство чиновниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Про це 22 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

«У його відношенні застосовано цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю», - заявили в поліції.

Як відомо, трьом підозрюваним по справі вже обрано запобіжний захід (покупцю сірчаної кислоти та двом чоловікам, які підозрюються в організації та співучасті у вчиненні замаху на вбивство). Вони заарештовані на 60 діб без права внесення застави.

23 серпня планується судове засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому затриманому, який підозрюється у безпосередньому виконанні замаху на вбивство Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Як відомо, сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.