Справа колишніх беркутівців: суд звільнив з-під варти Марінченка



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Олександра Марінченка обвинувачують у вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року Фото: lb.ua

Святошинський райсуд ухвалив рішення змінити запобіжний захід Марінченку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт

Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка, передає УНН.

Так, суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід Марінченку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Також, суд продовжив нічний домашній арешт для ексберкутівця Сергія Тамтури до 19 лютого 2020 року.

Окрім того, суд продовжив тримання під вартою для колишніх «беркутівців» — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, суд випустив обвинуваченого Тамтуру під домашній арешт.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.

П’ятьох колишніх «беркутівців» — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.