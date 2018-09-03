Справа нацгвардійця Марківа: в Італії призначили дати судових засідань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український консул регулярно відвідує Марківа

У справі бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, якого в Італії підозрюють у причетності до вбивства фотожурналіста Андреа Роккеллі, призначили дати п’яти судових засідань. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, передає «Інтерфакс-Україна».

«Вже призначені дати п'яти засідань, перше з яких відбудеться 14 вересня, наступне — 28 вересня. Ще одне — у жовтні, та два — в листопаді», — сказав посол.

За його словами, український консул регулярно відвідує Марківа.

«Як тільки є будь-яка можливість та Віталій висловлює бажання, консул відвідує його. Можу сказати, що він тримається. У нього є упередження, що все має бути вирішене за справедливістю», — сказав Перелигін.

Нагадаємо, 6 липня в Італії розпочався судовий процес у справі нацгвардійця Марківа.

Адвокат нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, планує запросити на процес у Італії свідків з України.

Раніше міністр внутрішніх справ Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

У липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. Затриманий українець виявився заступником командира в батальйоні Нацгвардії.

Національній гвардії не приходило офіційне сповіщення про затримання бійця, у МВС зазначили, що Марківа затримали, коли він приїхав у відпустку до Італії.

Тоді ж Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду міста Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини затримання українця. Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що Марків має подвійне громадянство.

Адвокат українського нацгвардійця Раффаеле Делла Валле вперше зустрівся із своїм клієнтом 6 липня, після чого заявив, що Марків не розуміє мотивів арешту, крім того, заперечує причетність до смерті Роккелі.

Українська сторона повідомила про те, що готова надати суду в Італії всі наявні документи у справі затриманого нацгвардійця.

Адвокат Марківа Раффаело Делла Валле під час візиту до України у жовтні зібрав свідчення, які, на його думку, мали допомогти довести невинуватість підзахисного.

16 листопада 2017 року суд в Італії відхилив клопотання Віталія Марківа та не змінив йому запобіжний захід з ув'язнення на домашній арешт. Адвокат Марківа Делла Валле заявив про упередженість слідства.

За час слідства в Італії та Україні організовували декілька акцій на підтримку Марківа. Зокрема, 25 січня мітинг відбувся поблизу Міністерства юстиції Італії в Римі, а 5 липня 2017 року, одразу після арешту підтримати українського нацгвардійця вийшли в Лондоні під будівлю італійського посольства.