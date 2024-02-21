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«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Тетяна Мельник, адвокатка Ario Law Firm: Слідство називає нашого клієнта «організатором» схеми, хоча жодних належних доказів не наводить
скріншот з трансляції

Ario Law Firm та Equity Law Firm представляють Сергія Пашинського у справі «нафтопродуктів Курченка»

Засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Верховної Ради VIII скликання відбувається у Вищому антикорупційному суді.

Так, НАБУ, САП та СБУ повідомили про підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському у справі щодо начебто привласнення конфіскованих у 2014 році нафтопродуктів (які завіз в Україну Сергій Курченко) і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

«Від перших повідомлень в анонімних телеграм каналах про обшуки та підозру Сергію Пашинському, які зʼявились на дві години раніше за офіційне повідомлення НАБУ, і аж до кіно, яке створило антикорупційне відомство, ми вбачаємо цілу низку маніпуляцій, викривлення фактів та недомовок. Слідство називає нашого клієнта «організатором» схеми, хоча жодних належних доказів не наводить. Слідство маніпулює вартістю нафтопродуктів, використовуючи курсові коливання, що відбувались протягом 2014-2024 рр., – сказала Тетяна Мельник, адвокатка Ario Law Firm. – Слідство замовчує, що реалізація цих нафтопродуктів – це рішення суду, а аж ніяк не Пашинського і це рішення має обґрунтування, адже тривале зберігання ПММ могло просто їх зіпсувати та призвести до необхідності знищення на спеціальному полігоні. І головне, що слідство чомусь замовчує, що держава все-таки отримала кошти від продажу цих ПММ».

Партнер Equity Law Firm Тарас Пошиванюк зазначив: «Ми будемо вірити в обʼєктивне розслідування цієї справи, бо віднайти докази вчинення злочину десятирічної давнини досить складно. Ба більше, з точки зору обʼєктивності дослідження – це також не просте питання. Ми б не хотіли, щоб в цій справі «призначали» винного. Ми наголошуємо на необхідності встановлення Національним антикорупційним бюро істини, яка наразі не дуже однозначна».

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Нагадаємо, прокурор просить арешт для екснардепа Сергія Пашинського із можливістю внести заставу у розмірі 299,9 млн грн.

Як відомо, 12 лютого НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.

Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому. Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський та його бізнес-партнери підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. 

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Теги: Сергій Курченко Сергій Пашинський слідство

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