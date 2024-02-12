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Екснардеп Пашинський отримав підозру: у чому його звинувачують

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Екснардеп Пашинський отримав підозру: у чому його звинувачують
Пашинський з чотирма спільниками завдав держбюджету збитків на майже 1 млрд грн
фото: СБУ

Екснардепу та його спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. Підозра була оголошена за ст.ст.191 та 255 Кримінального кодексу України.

У 2014 році держава конфіскувала майже 100 тис т нафтопродуктів у структур Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі екснардепа ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тис т нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата. За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

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На весь екран

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але МОУ отримало всього 1,6% із «нафтопродуктів Курченка». Все решта – це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на ЗСУ.

На переконання слідства, колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро завітали з обшуком до Сергія Пашинського, який очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості.

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Теги: нафтопродукти прокуратура Міноборони Держбюджет Сергій Пашинський слідство підозра

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