Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду

За участі Сергія Пашинського започатковувалися програми ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха»

Голові Національної асоціація оборонної промисловості України оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому

Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.

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Нагадаємо, 12 лютого НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.

Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому.

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Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський постійно опікувався розвитком оборонного потенціалу України.

«За його участі започатковувалися програми ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха», артилерійських систем «Богдана», нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ».

«Основні питання, якими він опікується на цій посаді:

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створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєння

релокація та захист підприємств

започаткування нових розробок з міжнародними партнерами

зміна законодавчої бази

підтримка наукового потенціалу оборонної індустрії

вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємств OПK.»

«У своїй діяльності Сергій Пашинський відстоює принципи прозорого ціноутворення та ефективного використання державних коштів», – йдеться в тексті.

Звернення підписали керівники оборонних виробників – «Укрспецсистемс», «ЮЕЙ ДЕФЕНС», «НВП СПАЙТЕК», «Українська бронетехніка, «ЕЙРЛОДЖИКС», «Термал Віжн Текнолоджис», «Радіонікс», «Трител», «СЕЕ», «Квертус», «Укртак», «Реформ», «НВП «АСУ», «Авіасервіс-Київ», «Енергія 2000».