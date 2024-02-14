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Пашинський розказав, яке доручення отримав у кабінеті Баканова у перші дні вторгнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Пашинський розказав, яке доручення отримав у кабінеті Баканова у перші дні вторгнення
Сергій Пашинський – колишній народний депутат, з березня по червень 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України
фото: Vadim Chuprina

За словами екснардепа, до нього зверталися Баканов та Резніков від імені вищого керівництва держави

Колишній народний депутат, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський вперше розкрив інформацію про те, хто його залучив до постання зброї в Україну під час повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю LB.ua політик назвав осіб, які звернулися до нього у перші дні великої війни.

«Це була розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим – у нього в кабінеті. За присутності тодішнього очільника Міноборони Олексія Резнікова. Додаткові деталі розкривати, я вважаю, недоречно.

Пашинський також зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення він не сидів осторонь – ні до, ні в перший день. «Я робив максимально все, що міг зробити, це всім відомо. Але паралельно до мене звернулося керівництво держави з проханням налагодити постачання боєприпасів», – розповів він.

Екснардеп зауважує, що доручення було дуже просте: забезпечити за найнижчими цінами високу якість та найбільші обсяги.

Нагадаємо, екснардеп Пашинський 12 квітня отримав підозру.

Служба безпеки України оголосила підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. 

Згодом Пашинський відреагував на підозру.

«Сьогодні слідчі СБУ та НАБУ вручили мені підозру за так зване «розкрадання» палива «Роснефті», яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко. Усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації цього палива та передачі його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю», – написав Пашинський.

Екснардеп вважає, що саме Росія причетна до його усунення від виконання посадових обов'язків.

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Теги: росія Міноборони бізнес Сергій Пашинський

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