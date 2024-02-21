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Справа Пашинського. Прокурор просить арешт для екснардепа із можливістю внести заставу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Пашинського. Прокурор просить арешт для екснардепа із можливістю внести заставу
фото скріншот відео

Застава складає 299,9 млн грн

Прокурор просить арешт для екснардепа Сергія Пашинського із можливістю внести заставу у розмірі 299,9 млн грн. Про це стало відомо із відео-трансляції засідання  у Вищому антикорупційному суді.

Сьогодн Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому нардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Як повідомила суддя, засідання буде проведено попри оголошену повітряну тривогу. Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн. Джерело: https://censor.net/ua/v3474630

Нагадаємо, 12 лютого НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.

Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому. Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський та його бізнес-партнери підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. 

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Теги: Сергій Пашинський

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