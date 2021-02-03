Рішення суду: Коломойський має сплатити Приватбанку майже 40 мільйонів гривень

Борг Коломойського за який судиться Приватбанк у Лондоні, щодня зростає на $500 тисяч

Колишній власник банку має час до 15 березня

Високий суд Англії зобов’язав екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінустанові додатково 1 мільйон фунтів стерлінгів до 15 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Таким чином, загальна сума виплачених коштів банку відповідачами разом із відсотками перевищує 12 млн фунтів стерлінгів (що складається із проміжних виплат у розмірі 4,4 млн фунтів стерлінгів в рахунок юридичних витрат Приватбанку, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, та повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року», – йдеться в повідомленні.

Відповідачів також зобов’язали сплатити витрати Приватбанку у розмірі близько 35 тис. фунтів стерлінгів, понесених у зв’язку із поданням такого клопотання.

Нагадаємо, що йдеться про позов ПривабБанку до Високого суду Англії від 2017 року. Цим позовом банк доводить у суді, що його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели близько 2-3 мільярдів доларів з установи напередодні націоналізації. Суд застосував проти олігархів обмежувальний захід у вигляді всесвітнього арешту на їхні активи.

Борг Коломойського та Боголюбова, за який судиться Приватбанк у Лондоні, щодня зростає на $500 тисяч.

Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року рішенням українського уряду. За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію Приватбанку через «способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.

Верховна Рада навесні 2020 року ухвалила закон, який забороняє повертати націоналізовані банки. Це документ назвали «антиколомойським», бо він зокрема повинен унеможливити повернення Приватбанку Коломойським. Останній подав до суду і хоче визнати націоналізацію банку незаконною.