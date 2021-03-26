Справа «приватної армії» Семенченка. Суд заарештував Шевченка

Євген Шевченко може вийти під заставу у 5 млн грн

Печерський райсуду Києва заарештував до 24 травня з можливістю вийти під заставу в розмірі 5 млн грн Євгенія Шевченко, підозрюваного разом з Семеном Семенченком у «справі приватної військової компанії». Про це повідомляє видання «Ґрати».

Прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк просив відправити Шевченка в СІЗО без права виходу під заставу, враховуючи тяжкість злочину та існуючі ризики. Прокуратура вважає, що підозрюваний може переховуватися від слідства, знищити докази і впливати на свідків та інших підозрюваних, так як має широкі зв'язки в правоохоронних органах і серед високопоставлених чиновників. А також, як учасник незаконного воєнізованого формування, має доступ до зброї і боєприпасів.

Захист Шевченка заявив, що він не скоював інкриміновані йому дії – незаконного збройного формування не існує, а є охоронна фірма, яка діяла в рамках закону.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.

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