Справа про держзраду Януковича: суд призначив експертизу відео з Путіним

Буде проведено експертизу відео «Крим. Шлях на батьківщину»

Оболонський районний суд Києва призначив комплексну судово-портретну експертизу та експертизу відео- та аудіозаписів у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Експертиза має з’ясувати, чи зображені Володимир Путін, Сергій Шойгу, Олександр Вітко, Сергій Аксьонов на відеозаписі «Крим. Шлях на



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Буде проведено експертизу відео «Крим. Шлях на батьківщину»

Оболонський районний суд Києва призначив комплексну судово-портретну експертизу та експертизу відео- та аудіозаписів у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Експертиза має з’ясувати, чи зображені Володимир Путін, Сергій Шойгу, Олександр Вітко, Сергій Аксьонов на відеозаписі «Крим. Шлях на батьківщину».

Експертиза повинна встановити, чи відповідають зображені у відео люди реальним російським політикам.

Клопотання про проведення цієї експертизи подавала сторона обвинувачення.

Суд продовжить розгляд справи Януковича 24 січня о 10:00.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати

Джерело: Радіо Свобода