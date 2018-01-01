Справа Саакашвілі: суд розглядає апеляцію прокуратури

Засідання Апеляційного суду у справі Саакашвілі кілька разів переносилося

У понеділок, 22 січня, Апеляційний суд Києва розглядає апеляційну скаргу прокуратури на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі. 19 січня цей же суд переніс засідання. За словами Саакашвілі, це сталося у зв’язку з «подіями у родині одного



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Михайло Саакашвілі на засіданні Апеляційного суду Києва

Засідання Апеляційного суду у справі Саакашвілі кілька разів переносилося

У понеділок, 22 січня, Апеляційний суд Києва розглядає апеляційну скаргу прокуратури на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі.

19 січня цей же суд переніс засідання. За словами Саакашвілі, це сталося у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів». Він не став уточнювати, що саме сталося, а згодом використав наявність у залі представників ЗМІ для того, щоб зробити політичні заяви.

Судове засідання в цій справі переносилося вже не вперше. 11 січня воно не відбулося через неявку депутатів Верховної Ради, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

22 грудня минулого року перенесли через те, що матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції, а на початку січня перенесли у зв’язку з тим, що не всі з 12 народних депутатів, які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з’явилися на засідання суду.

5 грудня минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.