Справа Януковича: суд видалився до нарадчої кімнати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час засідання суд відмовив стороні захисту у клопотанні щодо призупинення судового провадження та відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення

Наразі невідомо, коли відбудеться оголошення вироку

Оболонський райсуд Києва пішов до нарадчої кімнати у справі про держзраду Віктора Януковича для ухвалення рішення. Про це в залі суду заявив головуючий Владислав Дев’ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні, 5 грудня, під час засідання суд відмовив стороні захисту у клопотанні щодо призупинення судового провадження та відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

«У задоволенні клопотання щодо допиту лікаря, а також щодо зупинення судового провадження відмовити. Враховуючи, що медичні довідки не містять інформації про те, що Янукович не може виступати в суді. Суд не вбачає підстав для подальших перерв у провадженні. У нас сьогодні відбувається 89 судове засідання. На кожне з цих засідань Янукович викликався, йому надавались всі можливості для виступу в суді. Без поважних причин на відеоконференцзв’язок він не вийшов. Суд спробує і зобов’язаний оцінити його позицію. Право на захист було реалізовано повністю. Суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у даній справі», - сказав він.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський зазначив, що після отримання вироку сторона захисту буде узгоджувати позицію з клієнтом.

«З нашої сторони буде безумовно апеляційна скарга. Я підтверджую, що лікар рекомендував прибути на лікування в Ізраїль. Оскільки там є міцна база», - сказав Горошинський.

У свою чергу, адвокат Олександр Байдик зазначив, що наразі невідомо, коли відбудеться оголошення вироку.

Речниця Оболонського суду Інна Свинаренко зазначила, що нарада може тривати невизначений період.

«Право участі в суді та право на захист обвинуваченого судом було забезпечено. Враховуючи складність справи і велику кількість доказів, у справі нараховують близько 100 томів, нарада суддів може тривати невизначений період. Суд надасть повну та об’єктивну оцінку доказам», - сказала вона.

Як повідомлялося, Янукович може поїхати на лікування в Ізраїль.