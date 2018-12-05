  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справа Януковича: суд видалився до нарадчої кімнати

    • Розсилка
    Під час засідання суд відмовив стороні захисту у клопотанні щодо призупинення судового провадження та відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення - Справа Януковича: суд видалився до нарадчої кімнати
    Під час засідання суд відмовив стороні захисту у клопотанні щодо призупинення судового провадження та відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення

    Наразі невідомо, коли відбудеться оголошення вироку

    Оболонський райсуд Києва пішов до нарадчої кімнати у справі про держзраду Віктора Януковича для ухвалення рішення. Про це в залі суду заявив головуючий Владислав Дев’ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

    Так, сьогодні, 5 грудня, під час засідання суд відмовив стороні захисту у клопотанні щодо призупинення судового провадження та відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

    «У задоволенні клопотання щодо допиту лікаря, а також щодо зупинення судового провадження відмовити. Враховуючи, що медичні довідки не містять інформації про те, що Янукович не може виступати в суді. Суд не вбачає підстав для подальших перерв у провадженні. У нас сьогодні відбувається 89 судове засідання. На кожне з цих засідань Янукович викликався, йому надавались всі можливості для виступу в суді. Без поважних причин на відеоконференцзв’язок він не вийшов. Суд спробує і зобов’язаний оцінити його позицію. Право на захист було реалізовано повністю. Суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у даній справі», - сказав він. 

    Адвокат Януковича Олександр Горошинський зазначив, що після отримання вироку сторона захисту буде узгоджувати позицію з клієнтом.

    Читайте також

    «З нашої сторони буде безумовно апеляційна скарга. Я підтверджую, що лікар рекомендував прибути на лікування в Ізраїль. Оскільки там є міцна база»,  - сказав Горошинський.

    У свою чергу, адвокат Олександр Байдик зазначив, що наразі невідомо, коли відбудеться оголошення вироку.

    Речниця Оболонського суду Інна Свинаренко зазначила, що нарада може тривати невизначений період.

    «Право участі в суді та право на захист обвинуваченого судом було забезпечено. Враховуючи складність справи і велику кількість доказів, у справі нараховують близько 100 томів, нарада суддів може тривати невизначений період. Суд надасть повну та об’єктивну оцінку доказам», - сказала вона.

    Як повідомлялося, Янукович може поїхати на лікування в Ізраїль.

    Читайте також
    Віктор Янукович суд Ізраїль лікар адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ