Янукович готує план свого тріумфального повернення?

Віктор Янукович

Вони повинні не планувати повернення в Україну, а впадати в паніку від одного цього слова

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Самый богатый и известный донецкий беженец нашелся и громко заявил о себе. Героический борец за денежные знаки и жертва «Киевской Хунты» Виктор Янукович подал иск к Генпрокурору Юрию Луценко. В Печерский суд, что где-то даже символично. А теперь держитесь - иск этот о защите чести, достоинства и деловой репутации. Можно плакать или смеяться на выбор. Над каждым пунктом иска отдельно. Еще раз - Янукович требует защитить свою честь. Свое достоинство. И восстановить деловую репутацию. Лето, жара, все ходят без шапок, заняться Виктору Федоровичу нечем. И репутация, естественно, страдает.

Вообще июльское обострение беглого Гаранта можно было бы объяснить тем, что любовь к ролевым играм в этом возрасте обостряется. Но надевать на подругу белый халат, школьную форму или мундир полицейского для дорогого Януковича слишком скучно. Ролевые игры должны учитывать богатый жизненный опыт и природные наклонности. Вот, Януковичу хочется на старости побывать в суде по другую сторону решетки. Вот такие потаенные желания. Объяснение простое, логичное и любой дружелюбно настроенный психиатр подтвердит вам наличие в специальной литератоуре описанных случаев. Но на самом деле ситуация комичная, но совсем не смешная.

С урками, бандитами, казнокрадами и прочими носителями этой воровской психологии отношения строятся, как в футболе. Или забиваешь ты, или забивают тебе. Уголовная система ценностей не оставляет варианта - разбежаться и не трогать друг друга. Они или защищаются, если напуганы, или нападают - если чувствуют слабость. Всего два варианта. В 2014 они бежали, часто бросая ценное имущество, чтобы спасти жизнь. Потом сидели тихо, как перепуганные мыши подь метлой и мечтали, чтобы о них забыли. Потом начали робко открывать рот, требовать через суд снятия санкций и арестов со счетов, мелькать (пока чаще скайпом) на телевидении. Теперь Янукович подает в суд на Луценко, а кто следующий неизвестно. Журналисты, писавшие о них? Участники Майдана? Блокировавшие Межигорье? Коварно напавший на него венок?

Они больше не боятся. Они переходят в наступление. И строят планы по триумфальному возвращений. Значит нужно сделать так, чтобы они снова бежали в панике и пытались затеряться от бдительного Интерпола. И начать вполне логично именно с Януковича и ближайшего окружения. И не обязательно сразу за все грехи сажать на 20 лет. Достаточно для начала мелочи с пятилетним приговором за уголовщину и экстрадиции. Они должны не планировать возвращение в Украину, а впадать в панику от одного этого слова. Чтобы даже приказ Кремля не мог заставить напоминать о себе...

Джерело: site.ua

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