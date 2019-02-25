Справу чиновниці, яка «наварила» 2 млн грн на бліндажах для ООС, скеровано до суду



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Обвинувачена внесла зміни до проектної документації із зведення опорних пунктів у Донецькій області, в результаті чого підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, непридатних для цього типу споруд

Обвинувальний акт стосовно екс-начальниці управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному регіоні, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС, 22 лютого скеровано до суду. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Посадовець обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

За версією слідства, обвинувачена внесла зміни до проектно-кошторисної документації із зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області, в результаті чого підрядники збудували взводні опорні пункти з матеріалів, які з військової точки зору, не придатні для цього типу споруд.

Вказані дії чиновниці завдали збитків Міністерству оборони України на загальну суму понад 2 млн грн.

Розслідування вказаних фактів розпочато детективами НАБУ у листопаді 2017 року після передачі справи з військової прокуратури за підслідністю до НАБУ.

Зазаначимо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, НАБУ знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу.