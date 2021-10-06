Справжня дружина Саакашвілі вперше прокоментувала його зв'язок зі «слугою» Ясько

Сандра Рулофс і Михайло Саакашвілі одружилися у 1993 році

Сандра Рулофс: «Зміст відео був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною»

Для колишньої дружини затриманого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі його нові стосунки зі «слугою» Єлизаветою Ясько стали несподіванкою. Про це Сандра Рулофс написала на сторінці у Facebook.

Вона також висловила підтримку Саакашвілі як політику.

«Михайло Саакашвілі є політв’язнем, і як громадянинка Грузії, я повністю підтримую вимогу його звільнення.

Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео, яке оприлюднене ввечері в п’ятницю (Саакашвілі представив Ясько як свою нову дружину – ред.), був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви», – зазначила Сандра Рулофс.

Раніше, на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі та підтвердила стосунки.

Як повідомлялося, Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.