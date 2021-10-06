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    Справжня дружина Саакашвілі вперше прокоментувала його зв'язок зі «слугою» Ясько

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    Сандра Рулофс і Михайло Саакашвілі одружилися у 1993 році - Справжня дружина Саакашвілі вперше прокоментувала його зв'язок зі «слугою» Ясько
    Сандра Рулофс і Михайло Саакашвілі одружилися у 1993 році
    фото Сандра Рулофс/Facebook

    Сандра Рулофс: «Зміст відео був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною»

    Для колишньої дружини затриманого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі його нові стосунки зі «слугою» Єлизаветою Ясько стали несподіванкою. Про це Сандра Рулофс написала на сторінці у Facebook.

    Вона також висловила підтримку Саакашвілі як політику.

    «Михайло Саакашвілі є політв’язнем, і як громадянинка Грузії, я повністю підтримую вимогу його звільнення.

    Багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео, яке оприлюднене ввечері в п’ятницю (Саакашвілі представив Ясько як свою нову дружину – ред.), був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви», – зазначила Сандра Рулофс.

    Раніше, на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі та підтвердила стосунки.

    Як повідомлялося, Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі.

    Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

    Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія президент Саломе Зурабішвілі Єлизавета Ясько
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    Справжня дружина Саакашвілі вперше прокоментувала його зв'язок зі «слугою» Ясько