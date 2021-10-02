Саакашвілі представив свою нову обраницю. Що відомо про Єлизавету Ясько (фото, відео)

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Саакашвілі крутить роман із 31-річною нардепкою

52-річний експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, якого затримали в Тбілісі, заявив про стосунки із 31-річною депутаткою від «Слуги народу» Єлизаветою Ясько. Про це він повідомив у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Випускниця Оксфордського університету Ясько і голова виконкому Нацради реформ України Саакашвілі разом і вирішили створити родину.

Перші спільні знімки Саакашвілі з Ясько стали з'являтися в червні.

Наприклад, це фото з Олею Поляковою та її продюсером Михайлом Ясинським запостив влітку Дмитро Гордон з будинку Саакашвілі.

Ясько з Саакашвілі разом їздили до Садового у Львів на початку вересня.

І все б нічого, але Саакашвілі є досі одруженим чоловіком. Його дружина Сандра Руфолс живе у Нідерландах з молодшим сином Ніколозом. Їхній старший син Едуард живе і навчається в США.

До речі, Руфолс уже висловила підтримку затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі.

Киянка Єлизавета Ясько – 31-річна народна депутатка України IX скликання у складі фракції політичної партії «Слуги народу», політологиня, продюсерка. Нардепка має професійну музичну освіту по класу фортепіано, є авторкою понад 50 композицій та пісень.

У Верховній Раді IX скликання Ясько очолює підкомітет із питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також входить до складу Лічильної комісії Верховної Ради.

Із 17 вересня 2019 року до 11 січня 2021 року Ясько була головою Постійної делегації у ПАРЄ. Після усунення з цієї посади вона залишилася членом делегації.

Нардепка входить до складу кількох груп із міжпарламентських зв'язків, зокрема зі США та Японією, а з 4 лютого 2021 року є постійною представницею України у Європейській комісії проти расизму та нетерпимості.

На сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі і підтвердила стосунки.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії і голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

Він також пройшов медичне обстеження. Крім того, політик вимагає зустрічі з українським консулом.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. За її словами, колишній президент прибув до Грузії, щоб внести дестабілізацію. Вона додала, що не помилує, Саакашвілі, щоб «бути чесними перед людьми, які постраждали від його режиму».

Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи. Він зазначив, що у поліції була попередня інформація про переміщення політика – з України і до Грузії.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість затриманням Михайла Саакашвілі в Грузії і тоном заяв грузинської сторони з цього питання.



