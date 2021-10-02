Саакашвілі підтримала колишня дружина

Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі

Затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс. Про це вона написала у Facebook.

«Він виконав обіцянку!... Чітко показав справжнє обличчя уряду і системи. Завтра ви оціните його героїчну та геніальну поведінку – на кожному референдумі!! Міша переможець!», – написала Руфолс.

Рулофс має два громадянства – Грузії та Нідерландів. Здобула вищу освіту в Інституті іноземних мов у Брюсселі та в Міжнародному інституті прав людини в Страсбурзі.

Познайомилася з Михайлом Саакашвілі в 1993 році, в Страсбурзі, в Міжнародному інституті прав людини, де викладала курс «Права людини». Пізніше, в тому ж році, вона переїхала в Нью-Йорк, де працювала в Колумбійському університеті і в нідерландській правозахисної фірмі.

У 1996 році пара повернулася до Грузії, де Сандра працювала в Міжнародному комітеті Червоного Хреста та консульстві Королівства Нідерландів в Тбілісі.

У Сандри Рулофс та Михайла Саакашвілі – два сини: Едуард (1995) і Ніколоз (2005).

Руфолс не займалася політикою. Вони – авторка автобіографічної книги «Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки» (2005).

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.