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    Саакашвілі підтримала колишня дружина

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    Вочевидь, між колишнім подружжям залишилися хороші стосунки - Саакашвілі підтримала колишня дружина
    Вочевидь, між колишнім подружжям залишилися хороші стосунки
    Фото з відкритих джерел

    Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі

    Затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс. Про це вона написала у Facebook.

    «Він виконав обіцянку!... Чітко показав справжнє обличчя уряду і системи. Завтра ви оціните його героїчну та геніальну поведінку – на кожному референдумі!! Міша переможець!», – написала Руфолс.

    Рулофс має два громадянства – Грузії та Нідерландів. Здобула вищу освіту в Інституті іноземних мов у Брюсселі та в Міжнародному інституті прав людини в Страсбурзі.

    Познайомилася з Михайлом Саакашвілі в 1993 році, в Страсбурзі, в Міжнародному інституті прав людини, де викладала курс «Права людини». Пізніше, в тому ж році, вона переїхала в Нью-Йорк, де працювала в Колумбійському університеті і в нідерландській правозахисної фірмі.

    У 1996 році пара повернулася до Грузії, де Сандра працювала в Міжнародному комітеті Червоного Хреста та консульстві Королівства Нідерландів в Тбілісі.

    У Сандри Рулофс та Михайла Саакашвілі – два сини: Едуард (1995) і Ніколоз (2005).

    Руфолс не займалася політикою. Вони – авторка автобіографічної книги «Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки» (2005).

    Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

    Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Теги: Михайло Саакашвілі дружина
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    Саакашвілі підтримала колишня дружина