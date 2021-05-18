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    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)

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    5 років тому святкування їхнього весілля було набагато скромнішим - Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    5 років тому святкування їхнього весілля було набагато скромнішим
    Фото Ольга Сумьска/Facebook

    Народна артистка влаштувала гучну гулянку на 25 річницю шлюбу

    Народна артистка України Ольга Сумська відсвяткувала срібне весілля з чоловіком Віталієм Борисюком. Про це актриса написала на своїй сторінці у Facebook.

    «От і відбулося наше срібне весілля з Віталієм!Хочемо подякувати за цей фантастичний день нашим друзям, які прийшли нас привітати! Зараз згадую срібне весілля своїх батьків,мені було 14 років,я пам’ятаю кожну мить цього сімейного свята і воно було прекрасним!Я тоді сказала собі,що обов’язково в моєму житті буде цей день!», – написала Сумська у повідомлені.

    25 річницю шлюбу пара із шиком відзначила у київському ресторані на терасі готелю «Рів‘єра», що належить дружині голови Черкаської облдержадміністрації Єлизаветі Юрушевій.

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    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)
    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)

    Сумська пригадала, що коли виходила за Борисюка заміж, то їхнє святкування було набагато скромнішим. «Коли виходила заміж 25 років тому,вбрання у нареченої було скромним,як і весілля...Цього разу я дууууууже хотіла одягнути вельон! І не зважаючи на критику,що,мовляв,доросла жінка!!!,бабуся двох онуків, не може одягати вельон, але я вирішила,що нікого слухати не буду», – повідомила актриса.

    До речі, для срібного весілля артистів виготовили торт без цукру та спеціальне шампанське.

    Тим часом, Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 річницю весілля.

    Теги: весілля актриса Ольга Сумская
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    Срібне весілля. Ольга Сумська похизувалася своєю сукнею та незвичним тортом (фото)