США допустили введення санкцій проти Білорусі



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Майк Помпео допустив введення санкцій проти Білорусі

Помпео допустив введення санкцій проти республіки і припинення поставок нафти

США ще не визначилися, як реагувати на протести в Білорусі, заявив держсекретар Майк Помпео.

Помпео допустив введення санкцій проти республіки і припинення поставок нафти.

«Ми хочемо гарного результату для білоруського народу і зробимо дії, грунтуючись на цьому», - зазначив він.

Раніше Помпео заявив, що США вважають вибори в Білорусі не вільними і несправедливими.

Крім того, американський сенатор Роберт Менендес пригрозив санкціями президенту Білорусії Олександру Лукашенку і запропонував провести нові вибори в країні.

За його словами, недавні досягнення в двосторонніх відносинах США і Білорусі не будуть нічого коштувати, поки білоруська влада не порахує точно бюлетені або не проведе вибори заново.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.