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    США доставили в Україну четвертий літак із оборонною допомогою (фото)

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    В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США - США доставили в Україну четвертий літак із оборонною допомогою (фото)
    В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США
    фото: Twitter Олексій Резніков

    Четвертий літак США привіз до України 81 тонну боєприпасів

    До України 28 січня прибув четвертий борт із США з оборонною допомогою. Поставлену 81 тонну боєприпасів. Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

    «Цього разу четверта пташка доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру», – написав він.

    За словами міністра, наступного тижня в Україні мають приземлитися чергові літаки США із допомогою.

    «Наступного тижня очікуємо наступні літаки США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності!» – написав міністр.

    Теги: США літак боєприпаси Олексій Резніков озброєння
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    США доставили в Україну четвертий літак із оборонною допомогою (фото)