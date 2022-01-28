США доставили в Україну четвертий літак із оборонною допомогою (фото)
Четвертий літак США привіз до України 81 тонну боєприпасів
До України 28 січня прибув четвертий борт із США з оборонною допомогою. Поставлену 81 тонну боєприпасів. Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Цього разу четверта пташка доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру», – написав він.
За словами міністра, наступного тижня в Україні мають приземлитися чергові літаки США із допомогою.
«Наступного тижня очікуємо наступні літаки США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності!» – написав міністр.
This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities!