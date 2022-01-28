Затримання «слуг народу» і самогубство боксера Вірчиса. 28 січня за хвилину

Колишній чемпіон Європи з боксу Володимир Вірчис покінчив життя самогубством

«Главком» підготував найважливіші новини за 28 січня

Затримання нардепів від «Слуги народу»

Вранці 28 січня голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінформував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Водночас як повідомили в ДБР, під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд.

Того ж дня детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. За даними журналіста Юрія Бутусова, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.

Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером, який надавав допомогу нашим військовим.

Згодом НАБУ повідомило, народного депутата спіймали на «гарячому» під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн. Депутат начебто сприяв укладенню контрактів з лікарнею у Житомирській області.

Знаменитий український боксер Вірчис наклав на себе руки

Колишній чемпіон Європи з боксу Володимир Вірчис покінчив життя самогубством. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

Відомо, що перед смертю Вірчис звертався по допомогу і влаштував скандал на суді у справі Гандзюк.

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

Після завершення кар'єри Вірчис займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька Аміна.

«Непорозуміння» між Байденом та Зеленським

Американська телерадіокомпанія CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. За інформацією ЗМІ, президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Білий дім і Офіс президента України спростовують інформацію про суперечку між лідерами держав, проте скандал розгорається.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського. Лідери, зокрема, обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип нічого про Україну без України

Також Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

Вже сьогодні на зустрічі з іноземними ЗМІ Зеленський відреагував на новину CNN про «непорозуміння» з Байденом.

«Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США», – заявив президент України.

Переговори Путін-Макрон-Зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше сьогодні Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Видання France 24 вказує, що Макрон більше години розмовляв з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала.

Натомість Кремль каже, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю

Сполучені Штати надають Україні військову допомогу у зв'язку із загрозою вторгнення РФ. У Міністерстві оборони анонсували до 45 авіарейсів зі зброєю від американської сторони. В Україну прибули вже чотири літаки.

Міноборони повідомляє, що військова допомога включає боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо.

Тарифи на газ з 1 лютого

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на «блакитне паливо» на лютий 2022 року. Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб. Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили.

Детальніше про свіжі ціни на газ читайте за посиланням.

Вибух у Запоріжжі

Рано вранці 28 січня у Запоріжжі в квартирі чотириповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вибух зруйнував несучі елементи у межах одного під'їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

На місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС ведуться пошукові роботи з виявлення можливих постраждалих та розбору зруйнованих конструкцій.

Варто зазначити, що момент вибуху в багатоповерхівці Запоріжжя потрапив на відео.

Новий антирекорд Covid-19

В Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19 – вже другий день поспіль в Україні фіксують рекорд з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

Протягом доби від ускладнень Covid-19 померли 144 людини. Одужали – 6 142 людини. Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксували в Івано-Франківській (2807), Львівській (2793) та Одеській (2406) областях, а також у Києві (2384).

Від початку пандемії в нас виявили понад 3,9 млн випадків Covid-19. З них 99 882 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона – одужали.