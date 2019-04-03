США і Литва підписали план співпраці в сфері оборони



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Вільнюс закупив в Вашингтону озброєння на 200 млн доларів за 5 років

Виконувач обов’язків помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбергер в рамках зустрічі із політичним директором міністерства оборони Литви Робертасом Сапронасом підписала дорожню карту стратегічної співпраці в сфері оборони. Про це пише офіційний сайт американського міністерства оборони.

Документ розрахований на період із 2019 по 2024 роки. Вільнюс і Вашингтон погодилися посилити існуючу співпрацю в формі навчань, тренувань і обмінів. Також сторони вирішили працювати для посилення безпеки в акваторії Балтійського моря, в тому числі щодо моніторингу ситуації на морі.

Окремо Литва і США будуть працювати над обміном розвідувальних даних і раннього попередження. Паралельним напрямком роботи буде діяльність в сфері кібербезпеки.

Відповідна дорожня карта стратегічної співпраці в сфері оборони була розроблена на основі рішення від листопада 2018 року. Із 2014 року США витратили до 80 млн доларів на посилення безпеки Литви. Водночас Вільнюс закупив американського озброєння за останні п’ять років на 200 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що представники Демократичної партії США запропонували профінансувати Міністерство оборони на рівні 733 млрд доларів в 2020 році і 749 млрд доларів в 2021 році на основі домовленості про збільшення воєнних і невоєнних витрат для обходу положень Budget Control Act 2011 року.

Також зазначимо, що 31 березня Литва відзначила 15 років вступу до НАТО.