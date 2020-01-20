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    На Гаваях під час стрілянини поблизу військової бази загинули двоє поліцейських

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    Будинок, де проживав нападник, зайнявся полум'ям після інциденту - На Гаваях під час стрілянини поблизу військової бази загинули двоє поліцейських
    Будинок, де проживав нападник, зайнявся полум'ям після інциденту
    Фото: АР

    Зараз проводяться пошуки нападника

    Щонайменше, двоє правоохоронців загинули внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий в житловому районі поблизу військової бази в Гонолулу (США, штат Гаваї).

    Про це повідомляє телеканал Fox News.

    «Поліціянти прибули на місце стрілянини поблизу військової бази Diamond Head, де виявили чоловіка з вогнепальною зброєю. Він потім відкрив вогонь, поранивши двох офіцерів», - зазначає телеканал.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що обидва правоохоронці загинули внаслідок отриманих поранень.

    За попередньою інформацією, озброєним нападником міг бути чоловік, якого виселили з будинку в неділю вранці.

    Він наніс колоту рану господарці помешкання й вийшов на вулицю зі зброєю. 

    Будинок, де він проживав до цього, зайнявся полум'ям після інциденту.

    Наразі проводяться пошуки нападника. Поліція перекрила прилеглий район для реагування.

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