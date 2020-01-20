На Гаваях під час стрілянини поблизу військової бази загинули двоє поліцейських



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Будинок, де проживав нападник, зайнявся полум'ям після інциденту Фото: АР

Зараз проводяться пошуки нападника

Щонайменше, двоє правоохоронців загинули внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий в житловому районі поблизу військової бази в Гонолулу (США, штат Гаваї).

Про це повідомляє телеканал Fox News.

«Поліціянти прибули на місце стрілянини поблизу військової бази Diamond Head, де виявили чоловіка з вогнепальною зброєю. Він потім відкрив вогонь, поранивши двох офіцерів», - зазначає телеканал.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обидва правоохоронці загинули внаслідок отриманих поранень.

За попередньою інформацією, озброєним нападником міг бути чоловік, якого виселили з будинку в неділю вранці.

Він наніс колоту рану господарці помешкання й вийшов на вулицю зі зброєю.

Будинок, де він проживав до цього, зайнявся полум'ям після інциденту.

Наразі проводяться пошуки нападника. Поліція перекрила прилеглий район для реагування.