На Гаваях під час стрілянини поблизу військової бази загинули двоє поліцейських
Зараз проводяться пошуки нападника
Щонайменше, двоє правоохоронців загинули внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий в житловому районі поблизу військової бази в Гонолулу (США, штат Гаваї).
Про це повідомляє телеканал Fox News.
«Поліціянти прибули на місце стрілянини поблизу військової бази Diamond Head, де виявили чоловіка з вогнепальною зброєю. Він потім відкрив вогонь, поранивши двох офіцерів», - зазначає телеканал.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що обидва правоохоронці загинули внаслідок отриманих поранень.
За попередньою інформацією, озброєним нападником міг бути чоловік, якого виселили з будинку в неділю вранці.
Він наніс колоту рану господарці помешкання й вийшов на вулицю зі зброєю.
Будинок, де він проживав до цього, зайнявся полум'ям після інциденту.
Наразі проводяться пошуки нападника. Поліція перекрила прилеглий район для реагування.