У США може виникнути дефіцит прісної води

Американські підприємства активно долучаються до усунення наслідків лісових пожеж, оскільки дефіцит прісної води може загрожувати їхнім компаніям

Кліматичні зміни та спровоковані ними лісові пожежі у Сполучених Штатах Америки можуть призвести до дефіциту вод в країні. Про це повідомляє Cnbc.

У США джерела постачання води для великих міст розміщені переважно у горах та лісах. За оцінками Лісової служби держави, у Каліфорнії близько 70% водоймищ або починається у лісовій зоні, або протікає через неї.

«Коли у нас є такі масштабні пожежі, ми отримуємо величезну кількість ерозії, яка в кінцевому підсумку впливає на дамби та водойми, де зберігаються водні запаси, – вважає керівник лісу Національного лісу Тахо Елі Ілано, – Ось чому існує величезне відчуття терміновості виконувати роботи в лісах, проріджувати та відновлювати їх, щоб зробити їх більш стійкими до зміни клімату та до цих масштабних катастрофічних пожеж».

Через це американські компанії роблять заяви про готовність фінансувати збереження лісів, щоб захистити запаси води, які є важливими для їхнього бізнесу.

«Корпорації у різних галузях, у сфері напоїв, в аграрному секторі, у технічному секторі, всі вони серйозно ставляться до цього і розглядають, як вони можуть стати частиною рішення», – вважає директор організацій Cities4Forests та WRI's Ініціатива природної інфраструктури Тодд Гартнер.

У Каліфорнії вирують лісові пожежі, декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію. За словами президента США Джо Байдена, станом на 3 вересня в результаті пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.

У США лютує ураган «Іда». У Нью-Йорку ввели режим надзвичайного стану, закрили метро і основні автомагістралі, а також були скасовані сотні рейсів в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Також у місті метро перетворилося на море.

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