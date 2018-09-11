США на конференції ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова



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Фото: USOSCE/Colin Peters Глава американської делегації ОБСЄ , посол Майкл Козак

Сполучені Штати наголосили, що Росія має звільнити політв’язнів негайно

Сполучені Штати закликали Росію звільнити українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Про це заявив глава американської делегації Майкл Козак на нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі, присвяченій правам людини.

«Делегація Сполучених Штатів закликає звільнити режисера Олега Сенцова та інших громадян України, яких утримує Росія через їхню мирну опозицію окупації Криму та агресії на сході України», — йдеться в заяві місії США в ОБСЄ.

Сполучені Штати наголосили, що Росія має звільнити політв’язнів негайно.

У своєму виступі посол нагадав, що в заключній заяві минулорічного засідання делегація Сполучених Штатів закликала до звільнення режисера Олега Сенцова та інших громадян України, які перебувають в ув’язненні у Російській Федерації через мирну опозицію до окупації Криму та агресії на сході України.

«Коли ми відкриваємо конференцію 2018 року, пан Сенцов перебуває в небезпечному стані здоров’я на 120-й день свого голодування, протестуючи проти незаконного позбавлення волі з боку Росії понад 60 його співвітчизників. Ми закликаємо Росію звільнити цих ув’язнених», – наголосив глава американської делегації.

Майкл Козак зазначив, що продовження російської агресії проти України суперечить усім десяти фундаментальним принципам Гельсінкського заключного акту, зокрема недоторканність кордонів та територіальну цілісність держав. А Сенцов та його ув’язнені українські співвітчизники є втіленням зв’язку між порушеннями міжнародної безпеки Росії та її зловживанням правами людини.

Раніше повідомлялося, що Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.