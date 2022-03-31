США надсилають Україні «дрони-камікадзе»

Американські «дрони-камікадзе» є дієвішими за російський аналог

Новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані «дрони-камікадзе» Switchblades. Про це повідомила заступниця очільника Пентагону Селест Волландер під час слухань в Комітеті Палати представників із збройних сил США.

«Ми чітко почули від українців те, що ці системи необхідні. Ми виділили 100 дронів Switchblades, які мають бути доставлені», – наголосила доповідачка, цитує її «Голос Америки».

Такі «дрони-камікадзе» обладнані вибухівкою і здатні вражати цілі супротивника. Згідно з повідомленнями, українські Збройні сили захоплювали відповідні дрони, які використовує РФ, пише видання Interesting Engineering.

Українські ж військові використовують дрони в основному для спостереження, але поставки Switchblades змінять цю ситуацію, зазначають у виданні. На відміну від російських «дронів-камікадзе», Switchblades обладнаний сенсором і дозволяє більш точно визначати цілі супротивника.

Відповідаючи на питання конгресменів про те, яке обладнання потрібне Україні, щоб відкинути російські війська зі своєї території, командувач Європейського командування США генерал Тед Волтерс назвав протиброньову, протитанкову зброю, ракети «земля-повітря».

«Ракети «земля-повітря» дуже важливі, вони були ефективні в цій кампанї і підозрюю, що вони залишаться ефективними», – додав він.

Під час слухань Волландер також прокоментувала питання поставки Україні систем протиповітряної оборони С-300. Її коментар прозвучав у відповідь на питання конгресмена Майка Роджерса щодо того, чому так багато часу займає те, щоб забезпечити потреби Словаччини, яка зголосилась надати системи протиповітряної оборони С-300 за умови, якщо її потреби в обороні буде забезпечено.

«Працюємо із Словаччиною, щоб визначити вимоги і потреби для цієї країни. Водночас ми працюємо з країнами, які мають старі радянські системи, а також запчастини та різні компоненти цієї системи і готові надіслати це до України», – додала вона.

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.