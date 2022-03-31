Якщо Маріуполь програє, не буде ніякого Євросоюзу, – Зеленський бельгійцям

Зеленський подякував парламенту Бельгії за військову допомогу, але попросив «серце Європи» зробитидля України ще більше

Президент України звернувся до парламенту Бельгії, згадавши у своєму виступі трагедію заблокованого рашистами Маріуполя

Володимир Зеленський, звертаючись до Брюсселю, згадав, що саме Бельгія однією із перших в світі надала Україні військову допомогу. У своєму онлайн-зверненні президент України подякував бельгійським парламентарям за цей крок.

«Це історичний момент, історична подяка. Ми цього ніколи не забудемо», – запевнив Зеленський.

Глава держави, натякаючи на те, що столиця Бельгії Брюссель є де-факто і столицею Європейського Союзу, заявив: «Ви як держава – серце Європи, можете надихнути всіх інших європейців зробити більше», як для українських біженців, яких у Бельгії вже 30 тис., так і для іншої допомоги воюючій Україні.

У своєму виступі Зеленський акцентував увагу членів парламенту Бельгії на трагедії Маріуполя. «Маріуполь — одне з найбільш перспективних, та воно в блокаді... Там немає нічого: води, ліків, життя. Немає всього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя», – розповів президент, заявивши, що українські військові могли задати його російським окупантам, але вони цього не зробили. І продовжують боротися із рашистами.

Нині Маріуполь, зазначив глава держави, є найстрашнішим місцем в Європі. Але разом з тим, додав Зеленський, «Маріуполь — це штаб-квартира європейської гідності». Президент України висловив упевненість, що у випадку поразки Маріуполя, інших українських міст не буде більше жодного міцного Європейського Союзу.

Тому, зазначив, завершуючи свій виступ перед бельгійським парламентом, Володимир Зеленський, «зброя, санкції, членство в Європі – і вже скоро майбутнє віддячить вам».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський майже кожного дня звертається до парламентів та урядів країн світу.

Учора, 30 березня, президент України закликав владу Норвегії закрити порти для російських суден і допомоги Європі позбутися нафтогазової залежності від Росії.

Сьогодні зранку Зеленський запросив австралійських парламентарів долучитися до відбудови України, портів та міст, зруйнованих російськими загарбниками.

Пізніше, звертаючись до парламенту та уряду Нідерландів, глава держави нагадав про трагедію рейсу MH-17 і закликав Нідерланди, на території яких, у Гаазі, розташований Міжнародний кримінальний суд, допомогти притягти до відповідальності усіх російських військових злочинців.