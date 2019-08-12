Радник Трампа Болтон прибув у Лондон для переговорів щодо Ірану, Китаю і Brexit



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Переговори Джона Болтона у Британії триматимуть два дні

Очікується, що Болтон закличе британських чиновників більш тісно узгодити політику щодо Ірану з політикою Вашингтона, який чинить тиск на Тегеран

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув до Лондона для переговорів, на яких він, як очікується, вимагатиме від Великої Британії більш жосткої позиції щодо Ірану і китайської телекомунікаційної компанії Huawei.

Про це повідомляє Reuters.

«Очікується, що Болтон закличе британських чиновників більш тісно узгодити політику щодо Ірану з політикою Вашингтона, який чинить тиск на Тегеран за допомогою посилення санкцій після того, як Трамп вивів Сполучені Штати з іранського ядерного угоди», - йдеться у повідомленні.

До цього часу Велика Британія підтримувала Європейський союз у прихильності до ядерної угоди з Іраном, відомої як Спільний комплексний план дій, але захоплення британського нафтового танкера в Ормузькій протоці змусило Лондон переглянути свою позицію.

Оскільки Сполучене Королівство готується залишити Європейський Союз 31 жовтня, багато дипломатів очікують, що Лондон буде дедалі більше покладатися на Сполучені Штати.

Дводенні переговори Болтона в понеділок і вівторок, в яких особлива увага приділяється Brexit, відображають спроби Білого дому зміцнити зв'язки з новим британським урядом прем'єрміністра Боріса Джонсона після напружених відносин Трампа з колишнім прем'єром Терезою Мей.

Нагадаємо, раніше Болтон назвав Китай однією із причин виходу США з ракетного договору.

Минулого тижня Вашингтон також запровадив санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.