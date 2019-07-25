  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США планують ввести нові санкції проти Росії

    • Розсилка
    США планують ввести нові санкції проти Росії

    Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти РФ через її підтримку політики Ніколаса Мадуро

    Представник Білого дому у Венесуелі Елліот Абрамс заявив про можливість введення США нових санкцій проти Росії у зв'язку з її підтримкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

    Крім того, Абрамс заявив, що США також посилять тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро.

    Читайте також

    «Тиск буде продовжуватися, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні або галузеві», - сказав Абрамс.

    Зазначимо, 19 липня влада Сполучених Штатів Америки посилила санкції проти Венесуели, внісши в чорний список чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки.

    Крім того, раніше Європарламент підтримав резолюцію про ситуацію у Венесуелі, а також закликав вжити додаткових санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії.

    Додамо, що Венесуела страждає від гіперінфляційної економічної кризи, яка призвела до недоїдання і хвороб і викликав міграційний відтік 4 мільйонів громадян.

    У січні голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо закликав прийняти його тимчасове президентство, оголосивши переобрання Ніколаса Мадуро в 2018 році фальсифікацією. Саме Гуайдо понад 50 країн визнають законним лідером Венесуели.

    Читайте також
    Росія США санкції Європарламент Венесуела влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ