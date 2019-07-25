Спецпрокурор Мюллер дав свідчення щодо розслідування змови між Трампом і Росією



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Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер дав свідчення Комітету з розвідки Палати представників Конгресу, Вашингтон, 24 липня 2019 року Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Мюллер заявив, що російське втручання не було одиничною спробою

Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував можливу змову команди Дональда Трампа з Росією, дав свідчення перед Конгресом США. Він зокрема розповів, що більшість письмових свідчень Трампа були неправдивими.

Засідання стосувалися підсумкової доповіді, оприлюдненої у квітні цього року після завершення розслідування про втручання Росії у вибори президента США у 2016 році. Вони відбулися в Юридичному комітеті та Комітеті з розвідки в Палаті представників Конгресу США та загалом тривали понад шість годин.

Під час слухань Роберт Мюллер не сказав майже нічого, чого б не було в доповіді. Здебільшого він казав, що відповідь на запитання є в доповіді, або відмовлявся коментувати, і лише зрідка говорив розгорнуто.

Напередодні зустрічі Міністерство юстиції США оприлюднило інструкцію, що Мюллер «повинен залишатися в межах» публічної версії доповіді й не може обговорювати дії третіх осіб, яким не висували звинувачень.

На слуханнях конгресмени від Республіканської партії акцентували увагу на тому, скільки грошей та часу забрало розслідування, яке не довело злочинів президента. Вони згадували визначення цього розслідування як «полювання на відьом».

Мюллер не зміг у відповідь на запитання представника Республіканської партії Джона Реткліффа навести інший приклад, «коли б Міністерство юстиції заявило, що особу не виправдали, бо її невинуватість не визначено остаточно». Саме таким є підсумок розслідування спеціального прокурора щодо Дональда Трампа. На думку Реткліффа, це суперечить принципу презумпції невинуватості.

Як заявив Мюллер, Дональд Трамп не був обвинувачений, бо, згідно з висновком Офісу юридичного радника в Мін'юсті, чинного президента обвинувачувати не можна. Він двічі підтвердив, що це стане можливим, коли Трамп залишить посаду.

Водночас Мюллер спростував твердження Трампа, що розслідування нібито дійшло висновку, що змови з Росією не було. Він підтвердив, що деякі члени команди Трампа свідчили неправдиво, зокрема колишній адвокат Трампа Майкл Коен та радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн. Також Мюллер заявив, що письмові свідчення Трампа були «здебільшого неправдивими».

Мюллер заявив, що російське втручання не було одиничною спробою.

«Очікую, що вони робитимуть те саме й під час наступної кампанії», — сказав він, маючи на увазі вибори президента у 2020 році.

Натомість демократи намагалися довести факт перешкоджання правосуддю з боку Трампа.

Конгресмен від Демократичної партії Ґреґ Стентон зазначив: «Я вважаю, що ви виявили суттєві докази серйозних злочинів та проступків. Ви також праві, що цю ситуацію можна розв’язати, лише якщо Конгрес вживе заходів».

«Зрозуміло, що будь-кого переслідували б у судовому порядку, з огляду на докази вашої доповіді. Зараз перед нами постало завдання притягнути президента Трампа до відповідальності», — заявила демократка Вероніка Ескобар.

Мюллер відмовився сказати, чи мав на увазі імпічмент, коли в травні заявив на прес-конференції, що Конституція вимагає іншого процесу, ніж кримінальне правосуддя, щоб обвинуватити чинного президента.

Упродовж засідань не стало зрозуміло, чи підштовхував Роберт Мюллер своєю доповіддю конгресменів до початку процесу імпічменту.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі».

Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вже завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.