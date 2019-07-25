ЗМІ: Шокін і Луценко «злили» Трампу компромат на Байдена



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Посередники організували онлайн-розмову між Джуліані та Шокіним, який нібито мав компромат на Байдена

Колишній генпрокурор Віктор Шокін та чинний Юрій Луценко «злили» президентові США Дональдові Трампу компромат на його потенційного конкурента на президентських виборах 2020 року, демократа Джо Байдена.

Це випливає зі свідчень посередників у спілкуванні адвоката президента США Рудольфа Джуліані та Шокіна і Луценка, мовиться в розслідуванні Buzzfeed.

У своєму матеріалі видання посилається на інформацію від посередників, які організовували переговори адвоката Трампа Рудольфа Джуліані з Шокіним і Луценком.

Одним із таких посередників називають емігрантів із СРСР Льва Парнаса та його друга Ігоря Фрумана.

Повідомляється, що вони організували переговори Шокіна та Джуліані, під час яких Шокін повідомив інформацію про те, що син Байдена працював у компанії колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Також видання зазначає, що в 2019 року Джуліані провів зустріч із главою ГПУ Юрієм Луценком, який розповів про те, як американське посольство в Києві допомагало кампанії Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, «справа Манафорта» також тісно переплелась зі справою про втручання росіян у виборчу кампанію в США. Розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо того, наскільки чесно Трамп прийшов до влади і яку роль у цьому відіграла Росія, тривало кілька років. І хоча згідно з оприлюдненими висновками Мюллера, змови між штабом Трампа і росіянами не було, прокурор не дійшов однозначного висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.

Водночас нині у Сполучених Штатах у втручанні у вибори підозрюють Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника - за оприлюднення інформації щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Так, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Лещенка ворогом США. Сам Лещенко спростовує ці заяви. На його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності

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