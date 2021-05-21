США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання

Американські військові готові допомогти у навчанні персоналу прикордонних комендатур

Сполучені Штати Америки готові посилити співпрацю з українськими прикордонниками. Співробітників Держприкордонслужби України планують залучати до міжнародних навчань. Про це заявив керівник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні Деніел Міллер під час зустрічі з першим заступником голови Держприкордонслужби України генерал-майором Володимиром Нікіфоренком, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшої співпраці, зокрема з навчання персоналу прикордонних комендатур швидкого реагування та розвитку морської складової.

«Перший заступник керівника прикордонного відомства Володимир Нікіфоренко подякував за підтримку та допомогу у протидії російській агресії, відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України та поінформував делегацію США щодо обстановки в зоні проведення ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також ситуації на державному кордоні», - повідомляють прикордонники.

Вони додають, що керівник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підтвердив готовність американської сторони посилювати співпрацю з українським прикордонним відомством.