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    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання

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    США хочуть посилити співпрацю з українськими прикордонниками - США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США хочуть посилити співпрацю з українськими прикордонниками
    Фото: ДПСУ

    Американські військові готові допомогти у навчанні персоналу прикордонних комендатур

    Сполучені Штати Америки готові посилити співпрацю з українськими прикордонниками. Співробітників Держприкордонслужби України планують залучати до міжнародних навчань. Про це заявив керівник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні Деніел Міллер під час зустрічі з першим заступником голови Держприкордонслужби України генерал-майором Володимиром Нікіфоренком, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшої співпраці, зокрема з навчання персоналу прикордонних комендатур швидкого реагування та розвитку морської складової.

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    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання
    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання

    «Перший заступник керівника прикордонного відомства Володимир Нікіфоренко подякував за підтримку та допомогу у протидії російській агресії, відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України та поінформував делегацію США щодо обстановки в зоні проведення ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також ситуації на державному кордоні», - повідомляють прикордонники.

    Вони додають, що керівник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підтвердив готовність американської сторони посилювати співпрацю з українським прикордонним відомством.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба США військові навчання військові навчання
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    США покличуть українських прикордонників на міжнародні навчання