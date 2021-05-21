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    Прикордонники Латвії затримали вісьмох українців з підробленими Covid-тестами

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    Прикордонники Латвії затримали вісьмох українців з підробленими Covid-тестами - Прикордонники Латвії затримали вісьмох українців з підробленими Covid-тестами
    Прикордонники Латвії затримали вісьмох українців з підробленими Covid-тестами
    Фото з відкритих джерел

    Чотирьох порушників притягнули до відповідальності

    Протягом минулого дня на кордоні Латвії було виявлено вісім спроб громадян України потрапили до цієї країни з підробленими тестами на коронавірус. Ппро це повідомляє портал Delfi.

    Уточнюється, що всі випадки виявлено в Баускському краї на півдні Латвії.

    Проти чотирьох українців розпочато адміністративне провадження, решту притягнуто до адміністративної відповідальності, уточнює видання.

    Загалом з початку квітня в Латвії виявлено близько 100 порушників, які намагалися потрапити в країну з підробленими тестами на Covid-19.

    Раніше вісьмох українців затримали на кордоні з Румунією із підробленими ПЛР-тестами на коронавірус. Прикордонники побачили, що печатки й підписи на бланках їхніх довідок були надруковані на принтері.

    Нагадаємо, Єврокомісія з другої спроби досягла угоди про запровадження цифрових Covid-сертифікатів на території Євросоюзу. Переговори почалися ще вчора, але тоді угоди досягти не вдалося.

    Вже відомо, що Італія запроваджує Covid-паспорти.

    Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

    На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

    Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.

    Теги: прикордонники Єврокомісія Латвія коронавірус
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    Прикордонники Латвії затримали вісьмох українців з підробленими Covid-тестами